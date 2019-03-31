Son dakika haberi..





31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Antalya belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Antalya yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Menderes Türel - AK Parti

Muhittin Böcek - CHP

Ali Aktaş - SP

Dolunay Yelda Doğan - DP

Mustafa Reşat Oktay - DSP

Bülent Oktay - VP

Sevinç Sertbarut - TKP

Bekir Karadaş - Bağımsız



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Kaş seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Konyaaltı seçim sonuçları

Korkuteli seçim snuçları

Kumluca seçim sonuçları

Manavgat seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları