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Artvin'de belediye başkanı CHP'li aday Demirhan Elçi oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Artvin belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Artvin yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Mehmet Kocatepe - AK Parti
Demirhan Elçin - CHP
Mustafa Polat - MHP
Gültekin Soydan - SP
Hüseyin Kul - DSP
Recep Ali Durmuş - BTP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.