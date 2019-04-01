2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Ataşehir belediye başkanı Battal İlgezdi oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Ataşehir belediye başkanının Battal İlgezdi olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:



Saadet Partisi: Adem Boz

Bağımsız Türkiye Partisi: Rahmi Şen

Türkiye Komünist Partisi: Fide Lale Durak Yıldız

Vatan Partisi: Etem Kırca

Cumhuriyet Halk Partisi: Battal İlgezdi

Adalet ve Kalkınma Partisi: İsmail Erdem

Demokrat Parti: Ali Aslan

Demokratik Sol Parti: Levent Limon

Bağımsız: Cumali Kantarcı

Bağımsız: Memduh Dağ