2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Ataşehir belediye başkanı Battal İlgezdi oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Ataşehir belediye başkanının Battal İlgezdi olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:
Saadet Partisi: Adem Boz
Bağımsız Türkiye Partisi: Rahmi Şen
Türkiye Komünist Partisi: Fide Lale Durak Yıldız
Vatan Partisi: Etem Kırca
Cumhuriyet Halk Partisi: Battal İlgezdi
Adalet ve Kalkınma Partisi: İsmail Erdem
Demokrat Parti: Ali Aslan
Demokratik Sol Parti: Levent Limon
Bağımsız: Cumali Kantarcı
Bağımsız: Memduh Dağ
Son Dakika! Ataşehir Seçim Sonuçları Açıklandı! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi oldu. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklandı. Seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Ataşehir belediye başkanı Battal İlgezdi oldu.