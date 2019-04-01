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Aydın'da belediye başkanı CHP'li aday Özlem Çerçioğlu oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Aydın belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Aydın yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Mustafa Savaş - AK Parti

Özlem Çerçioğlu - CHP

Fatih Karahan - SP

Süleyman Hışıroğlu - DSP

Yalçın Büyükdağlı - VP

Abdullah Bezci - BTP

İrfan Ertel - TKP

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Aydın seçim sonuçları

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