İzmir'in Balçova ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Fatma Çalkaya kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatma Çalkaya 25 bin 361, AK Parti adayı Evrim Özen 10 bin 599 oy aldı.



ÇALKAYA'NIN ÖZ GEÇMİŞİ



1968'de Denizli'de doğan Fatma Çalkaya, orta öğrenimini Almanya'da, liseyi Aydın'ın Söke ilçesinde tamamladı.



Çalkaya, Kuşadası'nda turizm sektöründe çalıştı, yöneticilik yaptı.



Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile evli olan Fatma Çalkaya 2 çocuk annesi.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Balçova belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Balçova yerel seçim adayları ise şu şekilde:

SP - Seyfullah Özbek



BTP - Rahime Sakınmaz



TKP - Nevin Aslan



Vatan Partisi - Necati Ağralı



BBP - Mehmet aktaş



CHP - Fatma Çalkaya



AK Parti - Evrim Özen



DP - Ali Şenol



DSP - Deniz Danacıoğlu

İşte Balçova seçim sonuçları

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