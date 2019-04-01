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Balıkesir'de belediye başkanı AK Parti adayı Yücel Yılmaz oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Balıkesir belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Balıkesir yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Yücel Yılmaz - AK Parti
İsmail Ok - İYİ Parti
Ali Kenanoğlu - HDP
Selim Sait Terzioğlu - SP
Osman Aydın Şahin - VP
Barış Koçaş - BTP
Tamer Kanber - DSP
Sinan Dalkılıç - TKP
Tuğba Güner - DP
Şuayip Çetin - Bağımsız
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.