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Balıkesir'de belediye başkanı AK Parti adayı Yücel Yılmaz oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Balıkesir belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Balıkesir yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Yücel Yılmaz - AK Parti

İsmail Ok - İYİ Parti

Ali Kenanoğlu - HDP

Selim Sait Terzioğlu - SP

Osman Aydın Şahin - VP

Barış Koçaş - BTP

Tamer Kanber - DSP

Sinan Dalkılıç - TKP

Tuğba Güner - DP

Şuayip Çetin - Bağımsız

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Balıkesir seçim sonuçları

Altıeylül seçim sonuçları

Karesi seçim sonuçları

Erdemit seçim sonuçları

Bandırma seçim sonuçları

Gönen seçim sonuçları

Ayvalık seçim sonuçları 

Burhaniye seçim sonuçları 

Bigadiç seçim sonuçları 

Susurluk seçim sonuçları 

Dursunbey seçim sonuçları 

Sındırgı seçim sonuçları 

Erdek seçim sonuçları 

İvrindi seçim sonuçları 

Havran seçim sonuçları

Kepsut seçim sonuçları 

Manyas seçim sonuçları 

Savaştepe seçim sonuçları

Gömeç seçim sonuçları

Balya seçim sonuçları

Marmara seçim sonuçları 