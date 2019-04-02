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Batman Belediye Başkanı HDP adayı Mehmet Demir oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Batman belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Batman yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Abdullah Balcı – İYİ Parti
Enver Erdem – CHP
Hayrettin Bektaş – MHP
İlhami Işık – SP
Mehmet Demir – HDP
Mehmet Şükrü Elbay – BTP
Muazzez Güvenbaş – DSP
Murat Güneştekin – AK Parti
Sevinç Sarıahmetoğlu – DP
Songül Korkmaz - HDP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.