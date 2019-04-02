2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

İzmir'in Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bayındır belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bayındır yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Ayhan Bilgi - SP

Nail Dinler - BP

İsmail Babahan - Vatan Partisi

Ufuk Sesli - CHP

Uğur Demirezen - AK Parti

Dilara Erişen - Bağımsız

İşte Bayındır seçim sonuçları

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