2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

İzmir'in Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bergama belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bergama yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Halit Gül - SP



Serkan Takmaz - BTP

Mehmet Feyzi Demirtaş - Vatan Partisi

Namık Kemal Eroğlu - BBP

İdris Yavuzyılmaz - CHP

Hakan Koştu - AK Parti

Mustafa Karakaya - Demokrat Parti

Esat Binzürare Başaran - Bağımsız Parti

İşte Bergama seçim sonuçları

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