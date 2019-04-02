2019 yerel seçimlerinde Beydağ Belediye Başkanı CHP adayı Feridun Yılmazlar oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Beydağ belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Beydağ yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Mustafa Bekar - SP

Mustafa Hayri Kadı - BTP

Hüseyin Çakıcı - Vatan Partisi

Feridun Yılmazlar -CHP

Ogün Asil Aydoğdu - AK Parti

Süleyman Erekoğlu- DP

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