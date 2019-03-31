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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Bilecik belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Bilecik yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Nihat Can - AK Parti

Semih Şahin - CHP

Akın Atakan - MHP

Hüseyin Hüsnü Avcı - SP

Devrim Serin - VP

Aziz Murat Hatipağaoğlu - DSP

Engin Muslu - BBP

Sezai Balta - DP

Bilecik belediye başkanı CHP'li Semih Şahin oldu.



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.

İşte Bilecik seçim sonuçları



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