2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Yozgat'ın Boğazlıyan belediye başkanı belli oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.
Boğazlıyan belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Boğazlıyan yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
Fatih Demir - SP
Nurettin Öcalan - BTP
Ali Ayık - CHP
Gökhan Coşar - AK Parti