2019 yerel seçimlerinde Bornova Belediye Başkanı CHP adayı Mustafa İduğ oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bornova belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bornova yerel seçim adayları ise şu şekilde:



İbrahim Orakçı - SP

Adem Öztürk - BTP

Cenk Kavut - TKP

Cengiz Çakır - Vatan Partisi

Mehmet Yalçın Emre - BBP

Mustafa İduğ - CHP

Reşat Gençtürk - AK Parti

Berkant İncekara - DP

Sedat Anavatan - DSP

İşte Bornova seçim sonuçları

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