2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Bilecik'in Bozüyük belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu 19 bin 842, AK Parti adayı Fatih Bakıcı 14 bin 850, MHP adayı Oğuz Sertler 4 bin 383 oy aldı.

Bozüyük belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bozüyük yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Ethem Ersöz - SP

Zülfü Şabul - BTP

Hürriyet Tutlu - VP

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu - CHP

Fatih Bakıcı - AK Parti

Oğuz Sertler - MHP