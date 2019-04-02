2019 yerel seçimlerine İzmir Buca Belediye Başkanı CHP adayı Erhan Kılıç oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Buca belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Buca yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ceren Kara - SP

Tufan Tok - BTP

Elif Doğan Çiftçi- TKP

İsa Şenol - Vatan Partisi

Erhan Kılıç-CHP

Mustafa Arslan - AK Parti

Besim Toros - DP

İsmail Hakkı Bekiroğlu - DSP

Gürkan Emreoğlu - Bağımsız

İşte Buca seçim sonuçları

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