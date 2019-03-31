Son dakika haberi..





31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Burdur belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Burdur yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Deniz Kurt - AK Parti

Ali Orkun Ercengiz - CHP

Uğur Şen - MHP

Taner Taş - HDP

Musa Sayar - SP

Tahir Mahir Öztürk - VP

Teoman Toyman - DSP

Burdur belediye başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz oldu.



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor

Ağlasun seçim sonuçları

Altınyayla seçim sonuçlarıBucak seçim sonuçları

Çavdır seçim sonuçları

Çeltikçi seçim sonuçları

Gölhisar seçim sonuçları

Karamanlı seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Tefenni seçim sonuçları

Yeşilova seçim sonuçları

