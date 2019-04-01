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Bursa'da belediye başkanı AK Partili aday Alinur AKtaş oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Bursa belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bursa yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Alinur Aktaş - AK Parti
Mustafa Bozbey - CHP
Mehmet Atmaca - SP
Suna Soydaş Fırat - VP
Ahmet Murat Özbilge - DSP
Şevket Tamaç - BTP
Mehmet Yavuzkan - TKP
Osman Uğur - Bağımsız
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
İşte Bursa seçim sonuçları
MustafaKemalPaşa seçim sonuçları