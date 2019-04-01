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Çanakkale'de belediye başkanı CHP'li aday Ülgür Gökhan oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Çanakkale belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çanakkale yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ayhan Gider - AK Parti
Ülgür Gökhan - CHP
Hakan Pınar - MHP
Cemil Pehlivan - SP
Aydeniz Taşova - DSP
Hakan Yavuz - BBP
İlyas Terzi - Bağımsız
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.