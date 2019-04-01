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Çanakkale'de belediye başkanı CHP'li aday Ülgür Gökhan oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. 

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Çanakkale belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çanakkale yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Ayhan Gider - AK Parti

Ülgür Gökhan - CHP

Hakan Pınar - MHP

Cemil Pehlivan - SP

Aydeniz Taşova - DSP

Hakan Yavuz - BBP

İlyas Terzi - Bağımsız

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Çanakkale seçim sonuçları

Biga seçim sonuçları

Çan seçim sonuçları

Gelibolu seçim sonuçları

Ayvacık seçim sonuçları

Ezine seçim sonuçları

Yenice seçim sonuçları

Bayramiç seçim sonuçları 

Lapseki seçim sonuçları 

Gökçeada seçim sonuçları 

Eceabat seçim sonuçları 

Bozcaada seçim sonuçları 