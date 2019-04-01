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Çankırı'da belediye başkanı MHP'li aday İsmail Hakkı Esen oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Çankırı belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Çankırı yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Hüseyin Boz - AK Parti

Mustafa İbişoğlu - CHP

İsmail Hakkı Esen - MHP

Raif Oktay - İYİ Parti

Hakan Çelik - VP

Namık Kaya - DSP

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Çankırı seçim sonuçları

Atkaracalar seçim sonuçları
Bayramören seçim sonuçları
Çerkeş seçim sonuçları
Eldivan seçim sonuçları
Ilgaz seçim sonuçları
Kızılırmak seçim sonuçları
Korgun seçim sonuçları
Kurşunlu seçim sonuçları
Orta seçim sonuçları
Şabanözü seçim sonuçları
Yapraklı seçim sonuçları