2019 yerel seçimlerinde Çeşme Belediye Başkanı CHP adayı Muammer Ekrem Oran oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Çeşme belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çeşme yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ahmet Kapcı - SP



Orçun Baysal - BTP

Serhat Göktoğan -TKP

Hakan Hulki Ortabaş - Vatan Partisi

Muammer Ekrem Oran - CHP

Cihan Köseoğlu - DP

Mustafa Cenger - MHP

Ufuk Cankaya - DSP

Esen Fatma Kabadayı Vhiting -Bağımsız

Alp Çatıkkaş- Bağımsız

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