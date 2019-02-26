Son dakika haberi!
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı düşürüldü. Eski Yalıkavak Belediye Başkanı Saruhan’ın adaylığına itiraz edildi. İtirazı görüşen Muğla İl Seçim Kurulu Saruhan’ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.
Daha önce Bodrum Belediye Başkanlığına Mehmet Kocadon’un aday olması ön görülmüş ancak CHP Genel Merkezi’nden onay alınmamıştı. Anketlerde ilk sırada olduğu belirtilen Mustafa Saruhan aday yapılmıştı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...