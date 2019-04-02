2019 yerel seçimlerinde İzmir Çiğli Belediye Başkanı CHP adayı Selim Utku Gümrükçü oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Çiğli belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çiğli yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Muhsin Gircude - SP



Adnan Terzioğlu - BTP

Bülent Şahin - Vatan Partisi

Mustafa Güngör- BBP

Selim Utku Gümrükçü - CHP

Okan Korkmaz - AK Parti

Müşerref Tuna - DP

Abdurrahman Tekin - DSP

İşte Çiğli seçim sonuçları

İŞTE İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI