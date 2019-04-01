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Çorum'da belediye başkanı AK Parti'li aday Halil İbrahim Aşgın oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Çorum belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çorum yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Halil İbrahim Aşgın - AK Parti

Özgür Kılıç - CHP

Kenan Şahin - MHP

Bilgi Terlemezoğlu - İYİ Parti

Kemal Kurt - SP

Ahmet Hidayet Bektaş - DSP

Ahmet Rasim Buhranoğlu - VP

Murat Kırçı - Bağımsız

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Çorum seçim sonuçları

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