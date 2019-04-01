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Denizli'de belediye başkanı AK Parti'li aday Osman Zolan oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Denizli belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Denizli yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Osman Zolan - AK Parti

Ebru Leman Kalkan - MHP

Ümit Bahtiyar - İYİ Parti

Şerife Yıldırım - HDP

Süleyman Demirel - SP

Aykut Yıldırım - DP

Mustafa Güleç - VP

Yaşar Kayrakçı - DSP

Turgay Urgan - BTP

Özgür Dağ - TKP

Mehmet Kırgız - Bağımsız

Mehmet Uğur Tatar - Bağımsız


Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Denizli seçim sonuçları

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