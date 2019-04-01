Son dakika haberi..
Denizli'de belediye başkanı AK Parti'li aday Osman Zolan oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Denizli belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Denizli yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Osman Zolan - AK Parti
Ebru Leman Kalkan - MHP
Ümit Bahtiyar - İYİ Parti
Şerife Yıldırım - HDP
Süleyman Demirel - SP
Aykut Yıldırım - DP
Mustafa Güleç - VP
Yaşar Kayrakçı - DSP
Turgay Urgan - BTP
Özgür Dağ - TKP
Mehmet Kırgız - Bağımsız
Mehmet Uğur Tatar - Bağımsız
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.