2019 yerel seçimlerinde İzmir Dikili Belediye Başkanı CHP adayı Adil Kırgöz oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Dikili belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Dikili yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Mustafa İnan- SP



Mehmet Çiray - BTP

Mehmet Albayrak - Vatan Partisi

Adil Kırgöz - CHP

Günay Zağlı - DP

Sema Akıncı - MHP

İsmail Canpolat - DSP

İşte Dikili seçim sonuçları

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