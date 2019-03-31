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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Diyarbakır belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Diyarbakır yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Adnan Selçuk Mızraklı - HDP Eş Başkan adayı

Ahmet Kesen - TKP

Ali Artun - DSP

Bayram Yurtçiçek - Vatan Partisi

Cumali Atilla - AK Parti

Eyüp Aslan - BTP

Fesih Bozan - Saadet Partisi

Hülya Alökmen Uyanık - HDP Eş Başkan adayı

Veysi Aghan - CHP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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