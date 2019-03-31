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Düzce Belediye Başkanı AK Partili Faruk Özlü oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Düzce belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Düzce yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Abdullah Yalman – SP
Bekir Yıldız – DSP
Erdoğan Bıyık – MHP
Faruk Özlü – AK Parti
Ferdi Çiçek – BBP
Fethi Sönmez – VP
Hasan Kalkan – Bağımsız
Hasan Yıldırım – BTP
Ömer Küçük – İYİ Parti
Yusuf Kadıoğlu – DP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
İşte Düzce seçim sonuçları
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