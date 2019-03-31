Son dakika haberi..





31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Edirne belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Edirne yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Arif Köroğlu - BBP



Cengiz Balcı - Vatan Partisi

Hayri İdin - DSP

Koray Uymaz - AK Parti



Mansur İriş - Saadet Partisi

Menderes Erol - HDP Eş Genel Başkan Adayı

Recep Gürkan - CHP

Recep Kozan - MHP

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

Enez yerel seçim sonuçları

İpsala yerel seçim sonuçları

Havsa﻿​ yerel seçim sonuçları

Keşan yerel seçim sonuçları

Lalapaşa yerel seçim sonuçları

Meriç yerel seçim sonuçları

Uzunköprü yerel seçim sonuçları

Süloğlu yerel seçim sonuçları

Merkez yerel seçim sonuçları