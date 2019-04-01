2019 yerel seçim sandıkları açıldı. ﻿Mersin'in Erdemli belediye başkanı belli oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Mersin'in Erdemli belediye başkanı MHP'li Mükerrem Tollu oldu.



Erdemli belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Erdemli yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Mehmet Yıldız - SP



Bayram Ergin - BTP

Yunus Altıkulaç - VP

Hüseyin Serin - CHP

Alpaslan Gürgenç - DP

Mükerrem Tollu - MHP

Serdar Arslan - İYİ Parti

İlhan Gündüzalp - DSP

Hüseyin Sabah - Bağımsız