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Erzincan Belediye Başkanı MHP adayı Bekir Aksun oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Erzincan belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Erzincan yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Aşkın Kirik - BBP

Bekir Aksun - MHP

Cemalettin Başsoy - AK Parti 

Hasan Uğurtürk - DSP

İsmail Taş - CHP

Kaya Çetecioğlu - Vatan Partisi

Muharrem Altay - Saadet Partisi

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Erzincan seçim sonuçları

Çayırlı seçim sonuçları

İliç seçim sonuçları

Kemah seçim sonuçları

Kemaliye seçim sonuçları

Otlukbeli seçim sonuçları

Refahiye seçim sonuçları

Tercan seçim sonuçları

Üzümlü seçim sonuçları