Erzurum Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Erzurum belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Erzurum yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
Atik Akdağ- Saadet Partisi
Barış Kemaloğlu - HDP Eş Başkan Adayı
Dilek Dengizek Ersanal - DSP
Mahmut Uykusuz - İYİ Parti
Mehmet Kuzulugil - TKP
Mehmet Sait Şimşek - CHP
Mehmen Sekmen - AK Parti
Nedim Gökmen - Vatan Partisi
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