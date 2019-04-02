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Erzurum Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Erzurum belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Erzurum yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Atik Akdağ- Saadet Partisi

Barış Kemaloğlu - HDP Eş Başkan Adayı

Dilek Dengizek Ersanal - DSP

Mahmut Uykusuz - İYİ Parti 

Mehmet Kuzulugil - TKP

Mehmet Sait Şimşek - CHP

Mehmen Sekmen - AK Parti

Nedim Gökmen - Vatan Partisi

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.


İşte Erzurum seçim sonuçları

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Oltu seçim sonuçları

Pasinler seçim sonuçları

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Hınıs seçim sonuçları

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Aşkale seçim sonuçları 

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