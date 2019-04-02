2019 yerel seçimlerinde Gaziemir Belediye Başkanı CHP adayı Halil Arda oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Gaziemir belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Gaziemir yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ömer Çağlar - SP
Hülya Özyer - BTP
Filiz Tofan - TKP
Cumhur Işık Atabay - Vatan Partisi
Halil Arda - CHP
Nazmi Yılmaz- AK Parti
Bayram Biçici - DP
İşte Gaziemir seçim sonuçları