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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Giresun belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Giresun yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Abdulkadir Bayram - BTP

Aytekin Şenlikoğlu - AK Parti 

Hasan Yılmaz - MHP

Kerim Aksu - CHP

Mustafa Güzel - DSP

Osman Nuri Kale - TKP

Saim Öksüz - Saadet Partisi

Giresun belediye başkanı AK Partili Aytekin Şenlikoğlu oldu.

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.


İşte Giresun seçim sonuçları

Alucra seçim sonuçları
Bulancak seçim sonuçları
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Dereli seçim sonuçları
Doğankent seçim sonuçları
Espiye seçim sonuçları
Eynesil seçim sonuçları
Görele seçim sonuçları
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