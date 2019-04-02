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Gümüşhane Belediye Başkanı AK Parti adayı Ercan Çimen oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Gümüşhane belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Gümüşhane yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Bedri Ağaç - CHP
Ercan Çimen - AK Parti
Mustafa Canlı - İYİ Parti
Sabri Vatan - MHP
Sibel Küçükkaplan - DSP
Şerif Erdal - Saadet Partisi
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.