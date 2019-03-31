2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Güzelbahçe belediye başkanı belli oldu.

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'den Özdem Mustafa İnce oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.


Güzelbahçe belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Güzelbahçe yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Adem Birinci - Bağımsız Türkiye Partisi

Hüseyin Cengiz Erşen - Vatan Partisi

Özdem Mustafa İnce - Cumhuriyet Halk Partisi

Burcu Dereci - Adalet ve Kalkınma Partisi

Bülent Ülük - Demokrat Parti

Kemal Cem Pülten - Demokrat Sol Parti

İşte Güzelbahçe seçim sonuçları

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