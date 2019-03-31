2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Güzelbahçe belediye başkanı belli oldu.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'den Özdem Mustafa İnce oldu.
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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Güzelbahçe belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Güzelbahçe yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Adem Birinci - Bağımsız Türkiye Partisi
Hüseyin Cengiz Erşen - Vatan Partisi
Özdem Mustafa İnce - Cumhuriyet Halk Partisi
Burcu Dereci - Adalet ve Kalkınma Partisi
Bülent Ülük - Demokrat Parti
Kemal Cem Pülten - Demokrat Sol Parti