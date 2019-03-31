2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Güzelbahçe belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Güzelbahçe belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Güzelbahçe yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Adem Birinci - Bağımsız Türkiye Partisi
Hüseyin Cengiz Erşen - Vatan Partisi
Özdem Mustafa İnce - Cumhuriyet Halk Partisi
Burcu Dereci - Adalet ve Kalkınma Partisi
Bülent Ülük - Demokrat Parti
Kemal Cem Pülten - Demokrat Sol Parti