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Türkiye yerel seçimler için sandık başında...



31 Mart 2019 yerel seçimleri için oy verme işleminin başlamasının ardından seçmenler sandığa gitti. Büyükşehir olan illerde ‘Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti’ için oy kullanılıyor.



Büyükşehir olmayan illerde ‘İl Genel Meclis Üyeliği, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti’ için köylerde ise İl Genel Meclis Üyeliği ve Muhtarlık ve İhtiyarlık Meclisi için oy kullanılıyor.



Seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılıyor.



Partilerin oy pusulasındaki sırası ise şöyle;



1.Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi (TKP)

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti (DP)

10. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

11. İYİ Parti

12. Halkların Demokratik Partisi (HDP)

13. Demokratik Sol Parti (DSP)



SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Propaganda serbestliği oy verme gününden önceki 10'uncu günün (21 Mart Perşembe) sabahında başladı. Oy verme gününden önceki gün (30 Mart Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları seçim yasakları kalkar kalkmaz, canlı ve anlık olarak ntv.com.tr’den açıklanmaya başlayacak.

SEÇİM GECESİ ANLIK SONUÇLAR NTV'DE