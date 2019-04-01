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Hakkari Belediye Başkanı HDP adayı Cihan Karaman oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Hakkari belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Hakkari yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Cihan Karaman - HDP Eş Başkan Adayı
Cüneyt Epcim - AK Parti
Mehmet Ekşi - BTP
Metin Koparan - CHP
Nevzat Doğan - MHP
Nursel Kızılırmak - DSP
Rahmi Çiftçi - Saadet Partisi
Seher Kadiroğlu Ataş - HDP Eş Başkan Adayı
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.