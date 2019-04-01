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Hatay Belediye Başkanı CHP adayı Lütfü Savaş oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Hatay belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Hatay yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ahmet Yıldız - Saadet Partisi
Ercan Akarpınar - DSP
İbrahim Güler - AK Parti
Lütfü Savaş - CHP
Malik Sökmen - BTP
Nihat Taşkın
Vasil Koçkazı - TKP
Yunus Özgür Yıldırım - Vatan Partisi
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.