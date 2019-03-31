Son dakika haberi..





31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Hatay belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Hatay yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ahmet Yıldız - Saadet Partisi

Ercan Akarpınar - DSP

İbrahim Güler - AK Parti

Lütfü Savaş - CHP

Malik Sökmen - BTP

Nihat Taşkın

Vasil Koçkazı - TKP

Yunus Özgür Yıldırım - Vatan Partisi



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



Altınözü seçim sonuçları

Antakya seçim sonuçları

Arsuz seçim sonuçları

Belen seçim sonuçları

Defne seçim sonuçları

Dörtyol seçim sonuçları

Erzin seçim sonuçları

Hassa seçim sonuçları

İskenderun seçim sonuçları

Kırıkhan seçim sonuçları

Kumlu seçim sonuçları

Payas seçim sonuçları

Reyhanlı seçim sonuçları

Samandağ seçim sonuçları

Yayladağı seçim sonuçları