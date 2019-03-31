2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Haymana belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Haymana belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Haymana yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Aytekin Yüzer



Bağımsız Türkiye Partisi - Cevdet Ayık



Vatan Partisi - Abdulkadir Uludağ



Cumhuriyet Halk Partisi - Hacı Aysu



Adalet ve Kalkınma Partisi - Özdemir Turgut



Demokrat Parti - Levent Koç



Halkların Demokratik Partisi - Tülay Serbest



Bağımsız - Halil İbrahim Aysu







İşte Haymana seçim sonuçları