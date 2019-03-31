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Iğdır Belediye Başkanı MHP adayı İsa Yaşar Tezel oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Iğdır belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Iğdır yerel seçim adayları ise şu şekilde:





Abdullah Mert – SP



Eylem Çelik – HDP



Fırat Akdağ – DSP



İsa Yaşar Tezel – MHP



Sözer Sayan – CHP



Yaşar Akkuş – HDP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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