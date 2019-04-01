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Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu hem kendi sonuçlarına hem de YSK'nın aktardığı sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kazandığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Anadolu Ajansı demokrasi tarihine kötü bir iz bırakmıştır. Dünya bizi izliyor, bu süreci kötü yönetmişlerdir. Biz verilerimizi paylaştık, gerekçeleriyle sayılarıyla her şeyiyle paylaştık ama ne yazık ki İstanbul'un sokaklarına, caddelerine "Teşekkürler İstanbul" yazıları asılmıştır.

Bu manipulasyon sürecine şu anda yetkisiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmuştur. Bunu asan emekçilerin günahları yok, ama ben bu talimatı verenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Halen YSK'dan biz bilgi alıyorsak, basın kuruluşlarının alma şansı yok diye düşünmüyorum. Ben bütün basın kuruluşlarına Anadolu Ajansı'nı takip etmeyi terk etmelerini öneriyorum. İstanbul kısmını lütfen bizim rengimize dönüştürsünler. Şu anda başka bir siyasi parti kazanmış gibi bir harita var.

Genel merkezimizin sistemi üzerinden bir sandık hariç bütün aldığım oy 4169206 rakibimizin aldığı oy 4141179. Aramızdaki fark 28 bin 27'dir. Bu fark seçimi kazandığımızın verisidir.

Şu anda YSK'nın yüzde 99.18 oranında sandık girişi yapılmıştır. 253 sandık girişi devam etmektedir. Bakırköy, Esenyurt, Maltepe, Bahçelievler, Beylikdüzü gibi halen girişi devam eden oranları konusunda da üst seviyede orana sahip olduğumuzu ifade edeceğim ilçelerin sandıkları söz konusudur.

YSK'nın sayılarını veriyorum. Şahsım adına atılan oy sayısı 4 milyon 136 bin 647 rakibimize verilen oy ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Dolayısıyla oradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Dolayısıyla aslında YSK da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir.

253 sandığın da girişini bekleyeceklerini anlatan İmamoğlu, belli bir orana ulaşıldığında tekrar bilgi vereceğini belirtti.



Büyükşehir belediyesinin İstanbul'un muhtelif yerlerine astığı afişlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı ve isminin bulunduğu ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Ben kendilerinin yerinde olsam, böyle bir sürece, bu aşamada kendi ismimi alet etmem. Kendilerini buradan uyarıyorum, sürece müdahale etmelerini öneriyorum. Ben olsam tüm samimiyetimle tüm içtenliğimle söylüyorum ki adalet duygumla bu sürece derhal müdahale ederdim, müsaade etmezdim."



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