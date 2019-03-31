Yerel seçimlerde oy sayım işlemi devam ediyor.

İstanbul'da kıyasıya bir mücadele var.

AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı: % 48,71. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı: %48,65. Arada yüzde 0,05'lik bir fark var. Bu da yaklaşık 4 bin 443 oya tekabul ediyor.

Mücadelenin başa baş geçtiği diğer iller şöyle:



Kırklareli: Sandıkların yüzde 98'den fazlası açıldı. Bağımsız aday M. Siyam Kesimoğlu (%37,23) MHP adayı Derya Bulut (%37,17). İki aday arasındakioy farkı sadece 28.

Giresun: Sandıkların yüzde 99,5'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu (%49,05) yarışı kazandı. CHP adayı Kerim Aksu ise oyların %48,55'ini aldı.



Karaman: Sandıkların tamamı açıldı. MHP adayı Savaş Kalaycı geçerli oyların yüzde 38,78'ini aldı. AK Parti adayı M.Sami Şahin'in oy oranı ise 38,78 oldu.

Bartın: Sandıkların tamamı açıldı. MHP adayı Cemal Akın (%36,22) AK Parti adayı Yusuf Ziya Aldatmaz (%35,63)

Balıkesir: Sandıkların yüzde 85'ten fazlası açıldı. AK Parti adayı Yücel Yılmaz (%47,53) İYİ Parti adayı İsmail Ok (%46,87)



Yalova: Sandıkların tamamına yakını açıldı. CHP adayı Vefa Salman (%45,88) AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak (% 45,63)

Karabük: Sandıkların tamamı açıldı. MHP adayı Rafet Vergili (%40,94) AK Parti adayı Burhanettin Uysal (%40,45)

