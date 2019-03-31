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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
İzmir belediye başkanının belli olacağı seçimlerde İzmir yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Deniz Tütmez
Nihat Zeybekci - AK Parti
Rifat Mutlu - Vatan Partisi
Selçuk Karakülçe - DSP
Senem Doruk İnam - TKP
Şerafettin Kılıç - Saadet Partisi
Tarcan Ülük - DP
Tunç Soyer - CHP
Yalçın Yanık
İzmir belediye başkanı yüzde 58,01 oyla CHP'li Mustafa Tunç Soyer oldu.
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.
İşte İzmir seçim sonuçları
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