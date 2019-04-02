2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Şerdil Dara Odabaşı oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Kadıköy belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kadıköy yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



SAADET PARTİSİ: Recep Yılmaz



BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Nuh Naci Akay

VATAN PARTİSİ: Osman Erbil

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Kadir Turan

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Şerdil Dara Odabaşı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ :Özgül Özkan Yavuz

DEMOKRAT PARTİ: Ali İnan

İYİ PARTİ: Emre Kınay

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Mustafa Mehmet Güneyli

İşte Kadıköy seçim sonuçları

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