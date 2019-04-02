2019 yerel seçim sandıkları açıldı.
Kağıthane Belediye Başkanı AK Partili Mevlüt Öztekin oldu.
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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Kağıthane belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kağıthane yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Mustafa Mehmet Güneyli
SAADET PARTİSİ: Zeynel Keskin
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: İsmail Sağır
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Selen kartay
VATAN PARTİSİ: Hasan Mert
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Yusuf Karademir
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Mevlüt Öztekin
DEMOKRAT PARTİ: Tahsin Öztürk
İYİ PARTİ: Mehmet Aslan
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: İsa Yıldız
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Ekrem Şit
BAĞIMSIZ ADAY: Sebahattin Kara