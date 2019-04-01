2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Kars'ın Kağızman belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nevzat Yıldız kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Nevzat Yıldız 3 bin 551, AK Parti adayı Nuri Turan 3 bin 97, HDP adayı Gögerçin Aras 2 bin 735 oy aldı.



YILDIZ'IN ÖZGEÇMİŞİ



1963'te Kağızman'da dünyaya geldi. Kağızman Merkez Atatürk İlkokulu, Kağızman Endüstri Meslek Lisesi Ortaokulu Ahşap Doğrama Bölümü'nde eğitim gördü.



2012 yılında Kağızman Belediyesinden emekli oldu.



1993 yılında Kağızman Ülkü Ocakları Başkanlığına seçildi. MHP Kağızman İlçe Başkanlığı yaptı.



2014'te Kağızman Belediye Başkanı seçildi.



Evli ve üç çocuk babası.



Kağızman belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kağızman yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Mustafa Yemek - Saadet Partisi



Fatıma Pehlivan - BTP

Nuri Turan - AK Parti

Nevzat Yıldız - MHP

Gögerçin Aras - HDP