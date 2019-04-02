2019 yerel seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı CHP adayı Muhittin Selvitopu oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Karabağlar belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Karabağlar yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Yaşar Güzelyazıcı - Bağımsız Türkiye Partisi



Tayfun Demirtaş - Türkiye Komünist Partisi

Abdullah Karşılayan - Vatan Partisi

Muhittin Selvitopu - Cumhuriyet Halk Partisi

Bilal Doğan - Adalet ve Kalkınma Partisi