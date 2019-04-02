2019 yerel seçimlerinde İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Karaburun belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Karaburun yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Zekeriya Yılmaz - Saadet Partisi



Mehmet Hacıoğlu - Bağımsız Türkiye Partisi

Orhan Bulunmaz - Vatan Partisi

İlkay Girgin Erdoğan - Cumhuriyet Halk Partisi

Ferhan Eroğlu - Adalet ve Kalkınma Partisi

Seliman Çakmak - Demokrat Parti

Dinçer Özlüoğlu - Demokratik Sol Parti

Yıldırım Erkan - Bağımsız